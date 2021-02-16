Позиция руководства США по проекту строительства магистрального газопровода «Северный поток — 2» остается ясной и неизменной. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает 16 февраля РИА Новости

«Президент Байден заявил, что это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией и российскими манипуляциями и потому что это идет в разрез с собственными провозглашенными Европой целями в сфере энергетики и безопасности», — сказала Псаки.

Белый дом не остановится перед санкциями, если строительство и сертификация «Северного потока — 2» продолжатся.

«Северный поток – 2» стал одной из важнейших тем мировой политики © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

В борьбе с российским проектом США будут опираться на помощь союзников и партнеров, добавила пресс-секретарь.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

Против проекта также выступают сателлиты США, в частности, страны Прибалтики и Украина.