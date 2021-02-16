Объединенная еврейская община Украины 16 февраля на своем сайте опубликовала отчет «Антисемитизм на Украине — 2020», в котором описано 49 случаев за последний год

Где вы видели антисемитизм? Еврейский вопрос и украинский ответ © AP, Ariel Schalit

«Учитывая то, что общее количество случаев антисемитизма в 2020 году является незначительным, снижение их количества, в сравнении с 2019 годом, на 12% (-5) считается погрешностью. Объединенная еврейская община Украины сделала вывод, что уровень антисемитизма в Украине остался без изменений», — говорится в материале.

Отмечается, что увеличилось число проявлений антисемитизма в социальных сетях и произошло пять случаев физического насилия на почве антисемитизма: в Виннице, Мариуполе, два в Умани и еще один под Бердянском.

Сохраняется тенденция с незаконным отказом открывать уголовные производства и закрывать дела без объективных причин.

В организации подчеркнули, что уже заручились письмами от 115 еврейских общин со всей территории Украины в поддержку принятия определения антисемитизма и готовы передать их в Раду с началом законотворческого процесса.

В октябре прошлого года в Уманский отдел полиции обратился гражданин Израиля 2003 года рождения, сообщив, что него напали с ножом.