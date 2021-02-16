При уходе Александра Лукашенко не только как лидера и политика, но и как института сильной президентской власти, в Белоруссии может наступить период хаоса, передел сфер влияния и возвращение к отношениям «по понятиям». Об этом рассказал известный белорусский радиожурналист Вячеслав Шарапов в интервью изданию Украина.ру

Эксперт Шарапов сказал, какой неприятный сюрприз Западу может устроить Белоруссия © Facebook, Вячеслав Шарапов

Тем не менее, считает эксперт, гражданская война в республике может и не начаться, поскольку многие из тех, кто сегодня «все из себя государственники», быстро перекрасятся и переориентируются, как когда-то советская партийно-хозяйственная и комсомольская номенклатура.

«Они быстро найдут общий язык с победившей стороной, а дальше — как карта ляжет», — пояснил Шарапов.

Журналист добавил, что на момент развала СССР ему уже было за 30, поэтому он не испытывает никаких иллюзий, связанных с «демократизацией» и «невидимой рукой рынка».

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.