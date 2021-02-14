По словам эксперта, вопрос отставки премьер-министра зависит от западных партнеров, общественного мнения и того, куда будет двигаться украинская политическая система.
«Если Зеленский пойдет на закручивание гаек, на формирование новой коалиции, если усилится западное влияние на Украине, то, вероятно, и правительство, и спикер будут сменены на более лояльные фигуры», — сказал политолог.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.
С 1 января на Украине поднялись тарифы на газ, что вызвало недовольство у граждан и спровоцировало так называемые тарифные протесты. Это, в свою очередь, активизировало разговоры о возможной смене Кабмина.