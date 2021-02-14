Если западное влияние на Украине усилится, то вполне вероятно, что и премьер-министр, и спикер будут заменены более лояльными фигурами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Руслан Бортник

Руслан Бортник: Зеленского и Порошенко толкает на союз общий враг © Facebook, Ruslan Bortnik

«Если Зеленский пойдет на закручивание гаек, на формирование новой коалиции, если усилится западное влияние на Украине, то, вероятно, и правительство, и спикер будут сменены на более лояльные фигуры», — сказал политолог.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

С 1 января на Украине поднялись тарифы на газ, что вызвало недовольство у граждан и спровоцировало так называемые тарифные протесты. Это, в свою очередь, активизировало разговоры о возможной смене Кабмина.