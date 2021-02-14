Украинский кардиохирург, гендиректор Института сердца Борис Тодуров не так давно озвучил зарплату украинских медиков, заявив, что доктор, который оперирует каждый день, получает 7,4 тыс. гривен (19,6 тыс. рублей) в месяц. Эту информацию на днях оценил врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью изданию «Гордон»

«Это повод к тому, чтобы Академия медицинских наук, комитет Рады дружно вышли на Крещатик и застрелились. Ну, все это… Поймите: все эти правила игры — они не нами придуманы и придуманы хрен знает когда. И я все жду, что кто-то когда-то решит эти правила поменять», — сказал Комаровский.

Ранее больше двух сотен украинских медиков подхватили COVID-19 за сутки.

Комаровский напомнил, что в стране происходит отток медицинских «мозгов», многие врачи уезжают работать в близлежащие европейские страны просто потому, что качество подготовки у них высокое, а уровень заплат на родине нищенский.

Ранее доходы медицинского персонала на Украине раскрыл гендиректор Института сердца Борис Тодуров. По его словам, 7,4 тыс. гривен — это зарплата врача, причем даже заслуженного с многолетним опытом работы. Медсестры получают и того меньше — 5,5 тыс. гривен (14,6 тыс. рублей).