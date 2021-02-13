Москве стоило бы упростить получение российского гражданства для всех граждан Украины, которые ассоциируют себя с Россией и для которых переезд в РФ был бы благом. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Санкции Зеленского против РФ говорят о слабости — Безпалько © РИА Новости, Владимир Трефилов

«В принципе мы и так прервали отношения с Украиной. Прекратили с ними торговлю и транспортное сообщение. Вернее, Украина сама сделала это. К этому еще прибавилась пандемия коронавируса, которая осложнила коммуникацию между двумя территориями», — указал Безпалько.

Политолог добавил, что России следовало бы обратить внимание на те сообщества и группы внутри страны, которые испытывают симпатии к украинскому государству, праворадикалам и другим деструктивным организациям и культам.

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