В этом случае, отметил эксперт, Россия получит немалую выгоду с точки зрения демографии, а Украина понесет демографические потери, тем более что в другую страну переезжают в основном экономически активные люди, обладающие какой-то квалификацией.
«В принципе мы и так прервали отношения с Украиной. Прекратили с ними торговлю и транспортное сообщение. Вернее, Украина сама сделала это. К этому еще прибавилась пандемия коронавируса, которая осложнила коммуникацию между двумя территориями», — указал Безпалько.
Политолог добавил, что России следовало бы обратить внимание на те сообщества и группы внутри страны, которые испытывают симпатии к украинскому государству, праворадикалам и другим деструктивным организациям и культам.
Полностью интервью можно прочитать здесь.