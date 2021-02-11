Тот способ, при помощи которого в феврале были закрыты оппозиционные телеканалы на Украине, применялся впервые, рассказал киевский журналист, генеральный продюсер КРТ Тарас Незалежко на мультимедийной конференции в студии редакции Украина.ру 11 февраля

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, в результате чего они прекратили эфирное вещание.

«Подход действительно был нестандартный, потому что, я уверен, юридическая команда телеканалов была подготовлена ко всему, кроме того, что мы увидели», — подчеркнул Незалежко.

Зачем Зеленский на самом деле запретил телеканалы Медведчука. Размышления над политической картой Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В частности, если Нацсовет по ТВ принимает какое-то решение, то у телеканала хотя бы две недели есть на то, чтобы опротестовать его в суде, а здесь даже этого не было, сказал журналист.

После того как Зеленский фактически вышвырнул на улицу журналистов трех оппозиционных телеканалов, главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале предложила работу сотрудникам украинских СМИ, «только что закрытых демократом Зеленским».

Как известно, предложение Симоньян касается также всех работников российской медиасферы, которым «остохренело работать против своей страны на разных помойках, кто готов работать честно на своё государство и разделяет нашу редакционную политику».

Мультимедийная конференция «Независимая украинская журналистика будет вещать из России?» состоялась 11 февраля в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.

В ней приняли участие исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, поэт и публицист Анна Ревякина, доктор политических наук, блогер Александр Семченко, журналисты Тарас Незалежко и Дмитрий Василец.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.