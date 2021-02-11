2 февраля президент Украины Зеленский своим указом фактически вышвырнул на улицу журналистов трех оппозиционных каналов — «112 Украина», ZIK и NewsOne.
«Закрытие каналов — это продолжение новой, но вместе с тем старой политики США, которая нам давно известна. Стоило прийти Байдену к власти, как начались все эти обострения», — сказала Ревякина.
Она отметила, что риторика украинской власти вернулась к той, что была во времена режима Порошенко, вернулись словосочетания «гибридная война», «информационная война», «главный враг — Россия» и тому подобное.
После того как Зеленский фактически вышвырнул на улицу журналистов трех оппозиционных телеканалов, главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале предложила работу сотрудникам украинских СМИ, «только что закрытых демократом Зеленским».
Как известно, предложение Симоньян касается также всех работников российской медиасферы, которым «остохренело работать против своей страны на разных помойках, кто готов работать честно на своё государство и разделяет нашу редакционную политику».
Мультимедийная конференция «Независимая украинская журналистика будет вещать из России?» состоялась 11 февраля в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.
В ней приняли участие исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, поэт и публицист Анна Ревякина, доктор политических наук, блогер Александр Семченко, журналисты Тарас Незалежко и Дмитрий Василец.
Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.