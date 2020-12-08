Оргкомитет конкурса красоты принял решение не проводить в этом году «Мисс Украина Вселенная», чтобы не подвергать участниц и гостей риску заражения коронавирусом, а титул присудили киевлянке Елизавете Ястремской, которая была «Первой вице-Мисс Украина Вселенная» в 2019 году. Информация об этом появилась на сайте конкурса 7 декабря

«Проведя консультации с нашими партнерами из Miss Universe (США), мы приняли единственно верное решение в этом году — отказаться от проведения конкурса в масштабном формате. Титул "Мисс Украина Вселенная"-2020, решением главы конкурса Анны Филимоновой и Оргкомитета "Мисс Украина Вселенная", который поддержал ее единогласно, будет передан "Первой вице-Мисс Украина Вселенная"-2019, киевлянке Елизавете Ястремской», — говорится в публикации.

Мисс Украина прикрылась живыми бабочками - фото © Леонила Гузь/Инстаграм

Будущая королева красоты родилась в многодетной семье, владеет английским и французским языками, изучает немецкий. Окончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана по специальности «Управление персоналом и маркетинг». За время работы моделью ее фото появлялось на обложках журналов L'Officiel, «Натали», «Лиза».

Ястремская рассказывает, что о титуле «Мисс Украина Вселенная» мечтала в детстве и предприняла несколько попыток этого добиться. В первый раз в 2016 году, но тогда девушке помешали семейные обстоятельства и от конкурса пришлось отказаться. В 2019-м модель оказалась в шаге от заветной цели, став «Первой вице-мисс Украина Вселенная».