Североатлантический альянс одобряет намерения Киева вступить в военный блок, но есть условие, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщает «Интерфакс-Украина» 10 февраля

«В 2008 году НАТО приняло решение о членстве Украины, и мы остаемся ему верны. Важно сосредоточить как можно больше серьезных усилий на продолжении тех позитивных изменений, которые уже идут в государстве. Это гарантирует Украине сохранение демократического и политического контроля над оборонными институтами и вооруженными силами. Кроме этого, необходимо продолжать борьбу с коррупцией и усиливать демократические институты. Все это повлияет на решение относительно членства Украины в НАТО», — сказал Столтенберг.

Украина определила новую Стратегию нацбезопасности: с НАТО, но без «Минска» © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Вкупе со Специальной антикоррупционной прокуратурой Антикоррупционным судом НАБУ может отправить за решетку любого украинского топ-чиновника, что дает США контроль за глубоко коррумпированной украинской верхушкой.

Все прочие реформы, которые требуют внедрить США, также ослабляют украинскую власть и усиливают контроль Вашингтона за страной.

Из заявления Столтенберга можно сделать вывод, что США примут Украину в НАТО только тогда, когда она останется независимым государством только на бумаге.