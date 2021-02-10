«В 2008 году НАТО приняло решение о членстве Украины, и мы остаемся ему верны. Важно сосредоточить как можно больше серьезных усилий на продолжении тех позитивных изменений, которые уже идут в государстве. Это гарантирует Украине сохранение демократического и политического контроля над оборонными институтами и вооруженными силами. Кроме этого, необходимо продолжать борьбу с коррупцией и усиливать демократические институты. Все это повлияет на решение относительно членства Украины в НАТО», — сказал Столтенберг.
Напомним, создание Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проходило под контролем и на средства США.
Вкупе со Специальной антикоррупционной прокуратурой Антикоррупционным судом НАБУ может отправить за решетку любого украинского топ-чиновника, что дает США контроль за глубоко коррумпированной украинской верхушкой.
Все прочие реформы, которые требуют внедрить США, также ослабляют украинскую власть и усиливают контроль Вашингтона за страной.
Из заявления Столтенберга можно сделать вывод, что США примут Украину в НАТО только тогда, когда она останется независимым государством только на бумаге.