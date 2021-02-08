«У нас есть прямые переговоры со странами, которые нам будут отдавать свои излишки. Сейчас есть контакты с Польшей», — сказал Зеленский.
Ранее президент заявил, что Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax от COVID-19 с февраля.
От возможности закупить российскую вакцину «Спутник V» Зеленский отказался, заявив, что «украинцы не кролики», на них нельзя экспериментировать, намекая на якобы недоказанную эффективность и даже опасность вакцины.
Тем временем научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%.