Украина обратилась к другим странам с просьбой поделиться излишками вакцины от коронавируса. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил на Всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» 8 февраля, трансляция велась в Facebook

«У нас есть прямые переговоры со странами, которые нам будут отдавать свои излишки. Сейчас есть контакты с Польшей», — сказал Зеленский.

Ранее президент заявил, что Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax от COVID-19 с февраля.

А Зеленский против. Мир признал «Спутник V» научным прорывом © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Тем временем научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%.