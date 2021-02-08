Жители ДНР и ЛНР смогут получить прививку от коронавируса на третьем этапе вакцинации, когда вакцина поступит на Украину. Об этом 8 февраля заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко на форуме, который транслировал в Facebook Офис президента Украины

США нашли виноватого в том, что украинцы не хотят вакцинироваться © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

По его словам, для них будет действовать такая же система записи, как для всех. Через портал людей уведомят о месте и времени вакцинации. Также Ляшко отметил, что логистика вакцины предусматривает персонализацию, поскольку она имеет определенные сроки хранения.

Также он отметил, что начало вакцинации жителей ЛНР и ДНР будет зависеть от графика поставки вакцины на Украину, ориентировочно в апреле 2021 года.

Ситуация с коронавирусом на Украине остается напряженной. Текущий карантин продлен до мая. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января. Вакцинация в стране до сих пор не началась. Власти рассчитывают стартовать во второй половине февраля с вакцинами компаний AstraZeneca и Novavax.

В начале февраля в ЛНР и ДНР стартовала вакцинация российским препаратом «Спутник V». В республики поступили партии в несколько тысяч доз вакцин. В первую очередь вакцинацию от коронавируса пройдут сотрудники медучреждений и некоторые категории представителей правоохранительных органов.