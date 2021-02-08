Международный валютный фонд (МВФ) требует от Украины подписать дополнительный протокол, в котором указаны обязательства власти перед фондом для получения следующего транша. Об этом 8 февраля сообщает канал «Резидент» в Telegram со ссылкой на свои источники

«Кроме судебной и пенсионной реформы, правительство должно согласовать с МВФ план поднятия тарифов на газ и электроэнергию для населения», — говорится в сообщении.

Руслан Бортник: Рост тарифов разочаровал украинцев в Зеленском © Facebook, Ruslan Bortnik

В 2023–2024 годах прогнозируется рост тарифов на 5% ежегодно. Вслед за ростом тарифов на газ автоматически повысятся тарифы на централизованное отопление и горячую воду. В 2021 году рост составит 16–18%, в 2022-м — 6–9%, а в 2023–2024 годах — от 3 до 5%.

Прогнозируется, что больше всего вырастут цены на электроэнергию в 2021 году — на 43%. В 2022 году — на 19%, а в 2023–2024-м — на 15%. Цифры каждый год должны уточняться исходя из инфляции.