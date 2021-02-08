Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал официального подтверждения тому, что российская вакцина от коронавируса эффективна более чем на 90%. Об этом 8 февраля он заявил в интервью журналистам на форуме «Украина 30», передает Офис президента в Facebook

«Пока никакой официальной информации, утверждающей, что "Спутник" российского производства является гарантированным, нет… Ни от ВОЗ, ни от европейских ведущих специалистов, ни от мировых. Такого утверждения не существует… Граждане Украины — это люди и точно, простите за сравнение, не кролики. На них экспериментировать мы не имеем права», — заявил он.

Зеленский также считает, что, перед тем как Украине предлагать вакцину, России стоило бы ввести «глобальное вакцинирование» в своей стране. Таким образом, он ответил на вопрос, согласится ли Украина вакцинировать свое население, если все европейское и международное общество ее признает.

У Украины больше нет аргументов: мир признал, что «Спутник V» — лучшая вакцина

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поздравил РФ с успехом в деле разработки вакцины и выразил надежду на регистрацию «Спутника V» в ЕС.

На Украине продолжается всеукраинский форум «Украина 30». Первую сессию открыл Зеленский. Приглашены представители ВОЗ, Евросоюза, чиновники и эксперты. Ситуация с коронавирусом на Украине остается напряженной. Текущий карантин продлен до мая. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января.