«Пока никакой официальной информации, утверждающей, что "Спутник" российского производства является гарантированным, нет… Ни от ВОЗ, ни от европейских ведущих специалистов, ни от мировых. Такого утверждения не существует… Граждане Украины — это люди и точно, простите за сравнение, не кролики. На них экспериментировать мы не имеем права», — заявил он.
Зеленский также считает, что, перед тем как Украине предлагать вакцину, России стоило бы ввести «глобальное вакцинирование» в своей стране. Таким образом, он ответил на вопрос, согласится ли Украина вакцинировать свое население, если все европейское и международное общество ее признает.
Ранее Венгрия уже дала разрешение на вакцинирование своего населения российским «Спутником V». Также в вакцинации заинтересованы ряд европейских страны, в частности, Германия, Австрия и Франция. Высокую оценку российской вакцине дало также авторитетное медицинское издание Lancet, которое опубликовало результаты третьего этапа исследования вакцины.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поздравил РФ с успехом в деле разработки вакцины и выразил надежду на регистрацию «Спутника V» в ЕС.
На Украине продолжается всеукраинский форум «Украина 30». Первую сессию открыл Зеленский. Приглашены представители ВОЗ, Евросоюза, чиновники и эксперты. Ситуация с коронавирусом на Украине остается напряженной. Текущий карантин продлен до мая. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января.