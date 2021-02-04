В ближайшем выпуске шоу «Голос страны», который выйдет на канале «1+1» 7 февраля, примет участие внучка третьего президента государства Виктора Ющенко Доминика. Об этом 3 февраля сообщила газета «КП в Украине»

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«У меня есть с кого брать пример — это мой дедушка. Он внес вклад в историю Украины, а я бы хотела сделать вклад в музыкальную историю страны. Семь лет жизни моей главной мечтой был "Голос страны". Мечтаю, чтобы дедушка увидел меня на сцене, чтобы он мною гордился», — сказала девушка.

Ранее Дочка и внучка Ющенко вместе совершили взрослый поступок.

Тренерами, или жюри, программы «Голос страны» в этом году стали украинские певцы Олег Винник, MONATIK, Тина Кароль и Надя Дорофеева.

Победитель предыдущего сезона шоу получил квартиру в одном из киевских жилых кварталов и право на выступление на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.

Доминика Ющенко родилась у старшей дочери третьего президента Украины Виктора Ющенко от первого брака со Светланой Колесник, учительницей украинского языка и литературы.