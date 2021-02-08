Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что по состоянию на 7 февраля в Объединенной энергосистеме на аварийном ремонте находятся девять энергоблоков. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале

Авария на крупнейшей ТЭС Украины. Что произошло в Энергодаре © скриншот видео Gone With The Wind

• семь энергоблоков на ТЭС группы компаний ДТЭК (четыре блока Криворожской ТЭС, по одному блоку на Приднепровской, Ладыжинской и Добротвирской ТЭС);

• энергоблок Славянской ТЭС («Донбассэнерго»);

• энергоблок Углегорской ТЭС («Центрэнерго»).

Еще шесть блоков, по словам Геруса, находятся вне работы по причине отсутствия топлива.

«Несмотря на сложности, вызванные нерабочим состоянием некоторых энергоблоков, диспетчеры "Укрэнерго" балансируют энергосистему, всем потребителям обеспечена стабильная и бесперебойная подача электроэнергии», — написал депутат.

Ранее Герус сообщал, что на электростанциях группы компаний ДТЭК аварийно остановлены два энергоблока — № 2 Ладыжинской ТЭС из-за шума в топке котла и № 5 Добротвирской ТЭС из-за неисправности автомата безопасности.

Первый энергоблок Запорожской ТЭС остановился 2 февраля. Авария не позволила диспетчеру «Укрэнерго» сбалансировать энергосистему во время пика потребления электроэнергии. В результате была запрошена аварийная помощь из Беларуси мощностью 500 МВт.