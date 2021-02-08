Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в январе 2021 года получил 36,6 миллиарда гривен (98,9 миллиарда рублей) доходов, при этом сборы от оплаты единого социального взноса (ЕСВ) составили на 2,1 миллиарда гривен (5,7 миллиарда рублей) меньше плана. Об этом 7 февраля сообщается на сайте учреждения

Скаршевский объяснил, почему украинские пенсионеры обречены на бедность © скриншот с видео "Dumskaya TV" | скриншот с видео "Dumskaya TV" | Перейти в фотобанк Отмечается, что из общей суммы доходов фонда в 36,6 миллиарда гривен собственные поступления составили 22,8 миллиарда (61,6 миллиарда рублей), а поступления из госбюджета — 13,8 миллиарда (37,3 миллиарда рублей).

ПФУ уточняет, что поступления от ЕСВ составили 19,9 миллиарда (53,7 миллиарда рублей), что на 2,1 миллиарда меньше плана.

Ранее глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украина не сможет обеспечить европейские пенсии в связи с нехваткой средств. По его словам, пенсии в стране продолжают оставаться очень низкими.

По данным руководителя киевского Института демографии и социальных исследований имени Птухи академика Эллы Либановой, к началу 2021 года более половины граждан Украины проживали за чертой бедности.