Отмечается, что из общей суммы доходов фонда в 36,6 миллиарда гривен собственные поступления составили 22,8 миллиарда (61,6 миллиарда рублей), а поступления из госбюджета — 13,8 миллиарда (37,3 миллиарда рублей).
ПФУ уточняет, что поступления от ЕСВ составили 19,9 миллиарда (53,7 миллиарда рублей), что на 2,1 миллиарда меньше плана.
Ранее глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украина не сможет обеспечить европейские пенсии в связи с нехваткой средств. По его словам, пенсии в стране продолжают оставаться очень низкими.
По данным руководителя киевского Института демографии и социальных исследований имени Птухи академика Эллы Либановой, к началу 2021 года более половины граждан Украины проживали за чертой бедности.