Украина никому не даст «приватизировать» русский язык. Об этом 5 февраля заявил президент страны Владимир Зеленский в своем видеообращении в Twitter

Толстой рассказал, как Россия защитит русский язык на Украине © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

По его словам, «если на русском сеют ложь, то и развенчивать ее надо правдой на русском», который является языком «многих защитников Украины».

«И защитников от "защитников" того русского, который к нам приезжает защищать на танках. Украинцы не дадут приватизировать и никому не подарят русский язык», — заявил Зеленский.

Если на русском сеют ложь, то и развенчивать ее надо правдой на русском. На языке многих защитников Украины. И защитников от «защитников» того русского, который к нам приезжают защищать на танках. Украинцы не дадут приватизировать и никому не подарят русский язык. Слава Україні! pic.twitter.com/XFE33hmb4C — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2021

При президенте Зеленском, вопреки его предвыборным обещаниям, продолжается политика жесткой украинизации, которую начал еще президент Порошенко. Так, 16 января вступили в силу положения языкового закона, согласно которым вся сфера обслуживания без исключений должна перейти на украинский язык, а за нарушения этого для бизнеса предусмотрены штрафы.