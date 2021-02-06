Толстой рассказал, как Россия защитит русский язык на Украине
Толстой рассказал, как Россия защитит русский язык на Украине
© РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк
Зеленский отметил, что на русском языке говорят очень многие украинцы, в том числе на передовой в Донбассе. Он подчеркнул, что специально делает обращение на русском языке, чтобы его поняли русскоговорящие граждане.

По его словам, «если на русском сеют ложь, то и развенчивать ее надо правдой на русском», который является языком «многих защитников Украины».

«И защитников от "защитников" того русского, который к нам приезжает защищать на танках. Украинцы не дадут приватизировать и никому не подарят русский язык», — заявил Зеленский.

При президенте Зеленском, вопреки его предвыборным обещаниям, продолжается политика жесткой украинизации, которую начал еще президент Порошенко. Так, 16 января вступили в силу положения языкового закона, согласно которым вся сфера обслуживания без исключений должна перейти на украинский язык, а за нарушения этого для бизнеса предусмотрены штрафы.