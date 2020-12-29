Дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко Виталина опубликовала в сети Instagram 28 декабря совместное фото со своей наследницей Адрианой, вместе с которой женщина сходила в салон красоты

Своим подписчикам Виталина рассказала, что ее дочь впервые меняет цвет волос, этому мама решила ее поддержать. К записи Ющенко прикрепила два снимка: на одном можно увидеть родственниц в кусочках фольги, накрученных на волосы, на втором — они обе уже блондинки.

Виталина Ющенко — старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко от первого брака со Светланой Колесник, учительницей украинского языка и литературы.

Кстати, наследница политика нигде не снимает его подарок — жемчужные бусы, в них она ходит в спортзал, на море и в салон красоты. Об этом ранее писало издание Украина.ру в публикации Бюстгальтер и бусы: сорокалетняя дочь Ющенко показала тело.