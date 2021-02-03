Бывшая гражданская жена проживающего на Украине белорусского рэпера Сереги (Сергея Пархомено) Полина Ололо заявила, что он не дает ей видеться с их общими детьми, а в суде врет, что это не так. Об этом написал «Бульвар Гордона» 3 февраля

Стриптизер Тарзан засудит любовницу за пикантное видео © Сергей Глушко/Инстаграм

«Мне было отказано, поскольку Сергей Пархоменко утверждает, что я вижу детей и разговариваю с ними по телефону почти ежедневно, что является откровенной, наглой ложью», — сказала Ололо.

Она заявила, что предоставила суду запись телефонного разговора с рэпером, где на ее просьбы пообщаться с сыновьями он отвечает ей согласием, но уходит от ответов на вопросы о времени и месте встречи.

В то же время представители артиста заявили, что суд отказал Ололо в апелляции, так как она «не предоставила необходимых документов»

Ранее поклонники обратились к Сереге: «Верни детей, не будь уродом».

Пархоменко и Ололо состояли в гражданском браке, в котором у них родились двое сыновей. Женщина рассказала, что во время совместной жизни рэпер ее бил, а позже, весной 2020 года, по ее словам, артист и вовсе выкрал у нее детей и не дает с ними общаться. После расставания с рэпером женщина родила еще одного ребенка от другого мужчины.

Сергей Пархоменко, он же Серега, уроженец белорусского Гомеля, стал известен благодаря хиту «Черный бумер», который вышел в 2004 году. Летом 2020 года артист перепел эту песню в дуэте с рэпером Dava, который в последнее время тоже стал героем новостей о скандальном расставании. В настоящее время исполнитель живет на Украине.