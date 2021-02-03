По словам Ололо, двое ее сыновей от музыканта уже около года проживают с артистом, который не дает матери видеться с детьми. Женщина решила искать справедливости в Киевском апелляционном суде.
«Мне было отказано, поскольку Сергей Пархоменко утверждает, что я вижу детей и разговариваю с ними по телефону почти ежедневно, что является откровенной, наглой ложью», — сказала Ололо.
Она заявила, что предоставила суду запись телефонного разговора с рэпером, где на ее просьбы пообщаться с сыновьями он отвечает ей согласием, но уходит от ответов на вопросы о времени и месте встречи.
В то же время представители артиста заявили, что суд отказал Ололо в апелляции, так как она «не предоставила необходимых документов»
Ранее поклонники обратились к Сереге: «Верни детей, не будь уродом».
Пархоменко и Ололо состояли в гражданском браке, в котором у них родились двое сыновей. Женщина рассказала, что во время совместной жизни рэпер ее бил, а позже, весной 2020 года, по ее словам, артист и вовсе выкрал у нее детей и не дает с ними общаться. После расставания с рэпером женщина родила еще одного ребенка от другого мужчины.
Сергей Пархоменко, он же Серега, уроженец белорусского Гомеля, стал известен благодаря хиту «Черный бумер», который вышел в 2004 году. Летом 2020 года артист перепел эту песню в дуэте с рэпером Dava, который в последнее время тоже стал героем новостей о скандальном расставании. В настоящее время исполнитель живет на Украине.