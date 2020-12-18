«Следующий год будет лучше», — так свою запись с новым клипом подписал Серега.
В ответ пользователи сети напомнили музыканту, что он не только рэпер, но и отец, который не дает своим детям общаться с их матерью, бывшей гражданской женой Сереги Полиной Ололо.
«Верни детей, не будь уродом», «Сергей, очень жаль, что вы оказались плохим человеком, с каждым днём теряется надежда, что есть искренно хорошие люди для своей семьи», — написали пользователи.
Пархоменко и Ололо состояли в гражданском браке, в котором у них родились 2 сына. Женщина рассказала, что во время совместной жизни рэпер ее бил, а позже, весной 2020 года, по ее словам, артист и вовсе выкрал у нее детей и не дает с ними общаться.
После расставания с рэпером женщина родила еще одного ребенка от другого мужчины.
Сергей Пархоменко, он же Серега, уроженец белорусского Гомеля, стал известен благодаря хиту «Черный бумер», который вышел в 2004 году. Летом 2020 года артист перепел эту песню в дуэте с рэпером Dava. В настоящее время исполнитель живет на Украине.