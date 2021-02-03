Обвиняемый в убийстве писателя Олеся Бузины украинский неонацист Андрей Медведько отблагодарил президента Владимира Зеленского нацисткой песней, сообщил Telegram-канал «Страна» 3 февраля

«Обвиняемый в убийстве Бузины националист Медведько опубликовал благодарственный текст Зеленскому на немецком языке, где процитировал немецкую песню "Мы — чёрный отряд Гайера", которая была одной из официальных песен СС во времена Гитлера», — написал ТГ-канал, опубликовав скриншот с Facebook-страницы радикала.

Там опубликован фрагмент сочиненной немецкими фашистами в 20-х годах прошлого века песни, измененной так, что в тексте появились Зеленский и Виктор Медведчук. Вот ее перевод:

«Мы черный отряд Зеленского,

хай-я, хохо!

И мы хотим биться с тиранами,

хай-я, хохо!

Давай, коли!

Вперед иди!

Медведчуку красного петуха пусти!»

При этом на странице Медведько данный пост недоступен для просмотра, судя по всему, автор установил ограничения на его отображение.

Политолог Роститслав Ищенко еще в июле 2019 года отметил близость президента Владимира Зеленского к неонацистам.

«Украинский режим построен на неонацистской базе. Если из него забрать неонацистскую составляющую, он моментально рассыпается, потому что тогда остаются только враждующие между собой мелкие олигархические группировки без какой-то идеологической базы», — констатировал Ищенко.

Он подчеркнул, что украинская власть никогда не будет бороться сама с собой. Это в очередной раз подтвердили украинские неонацисты.