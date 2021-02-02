Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о «шантаже» со стороны России из-за речи Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом он на днях написал на своей странице в Facebook, поделившись также впечатлениями о форуме «Русский Донбасс»

По мнению дипломата, выступление российского лидера в Давосе было оставлено без должного внимания. Он сравнил ее с Мюнхенской речью, произнесенной Путиным в 2007 году, которая имела эффект «разорвавшейся бомбы».

«Эта (речь в Давосе. — Ред.) рассматривается как начало торгов с новой американской администрацией», — написал Климкин.

Донбасс, США и референдум. Штаты хотят изменить ситуацию © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Нашей реакцией на этот шантаж должен быть общий с нашими друзьями ответ — что российский режим получит, если пойдет дальше», — сказал дипломат.

Экс-глава МИД также призвал не допускать никаких переговоров «за спиной» Украины.

В своей речи на Всемирном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил о необходимости честного диалога РФ с Европой и возвращения к позитивной повестке. Он также отметил, что «горячий глобальный конфликт» в мире сейчас невозможен, иначе это означало бы конец цивилизации.