По мнению дипломата, выступление российского лидера в Давосе было оставлено без должного внимания. Он сравнил ее с Мюнхенской речью, произнесенной Путиным в 2007 году, которая имела эффект «разорвавшейся бомбы».
«Эта (речь в Давосе. — Ред.) рассматривается как начало торгов с новой американской администрацией», — написал Климкин.
Он также отметил, что форум «Русский Донбасс», прошедший 28 января в Донецке, говорит о «готовности» Москвы к «абхазскому сценарию».
«Нашей реакцией на этот шантаж должен быть общий с нашими друзьями ответ — что российский режим получит, если пойдет дальше», — сказал дипломат.
Экс-глава МИД также призвал не допускать никаких переговоров «за спиной» Украины.
В своей речи на Всемирном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил о необходимости честного диалога РФ с Европой и возвращения к позитивной повестке. Он также отметил, что «горячий глобальный конфликт» в мире сейчас невозможен, иначе это означало бы конец цивилизации.