Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 1 февраля в своем Twitter рассказал о начале «нового дня» в отношениях с США

Кулеба ожидает «рок-н-ролла» от отношений Украины и США © Facebook, Dmytro Kuleba Энтони Блинкеном, он заявил, что стороны подтвердили важность стратегического партнерства и договорились сделать его более амбициозным.

Кулеба отметил, что в отношениях двух стран начинается «новый день». Он также поблагодарил США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

У нашій першій розмові з @SecBlinken ми підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США, домовилися зробити його більш амбітним. У наших відносинах починається новий день. Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 1, 2021

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что надеется рано или поздно получить от американского лидера Джо Байдена приглашение на встречу в Белый дом. По его словам, ему нужно обсудить в Вашингтоне ряд важных вопросов, которые касаются безопасности в Европе.