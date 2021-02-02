Кулеба ожидает «рок-н-ролла» от отношений Украины и США
Кулеба ожидает «рок-н-ролла» от отношений Украины и США
© Facebook, Dmytro Kuleba
Комментируя свой первый разговор с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном, он заявил, что стороны подтвердили важность стратегического партнерства и договорились сделать его более амбициозным.

Кулеба отметил, что в отношениях двух стран начинается «новый день». Он также поблагодарил США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что надеется рано или поздно получить от американского лидера Джо Байдена приглашение на встречу в Белый дом. По его словам, ему нужно обсудить в Вашингтоне ряд важных вопросов, которые касаются безопасности в Европе.

 