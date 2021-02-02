Президенту Белоруссии Александру Лукашенко удастся сохранить власть через перезагрузку Конституции страны. Об этом российский журналист, политолог Петр Акопов сказал в интервью изданию Украина.ру

Золотарев: 2021-й станет для Лукашенко годом поиска маневров © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

По мнению Акопова, после Всебелорусского народного собрания, подготовки новой Конституции и перераспределения властных полномочий президент в Белоруссии станет фигурой более номинальной, а больше полномочий получат правительство и парламент.

«Лукашенко переместится на позиции председателя Всебелорусского народного собрания, но сохранит все рычаги власти, управления Белоруссией. Других вариантов я не вижу, ни переворота, ни майдана, ничего из этого не получится», — убежден политолог.

Ранее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.