Главу пресс-службы президента Киргизии Нургазы Анаркулова задержали по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом сообщили в госкомитете Нацбезопасности республики, передает 30 января РИА Новости

Стали известны результаты президентских выборов в Киргизии © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Анаркулов пытался вымогать средства за положительное решение вопроса о назначении у претендента на одну из руководящих государственных должностей.

В отношении заведующего отдела информационной политики аппарата президента возбудили уголовное дело по статье «вымогательство взятки».

Ранее государственный комитет национальной безопасности Киргизии задержал бывшего премьер-министра республики Мухаммедкалыя Абылгазиева. Его вызвали на допрос 26 января, после этого он был задержан. Причина произошедшего не уточняется, о заведении уголовного дела против политика не известно.