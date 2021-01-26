Уровень электоральной поддержки президента Украины Владимира Зеленского упал до 19,8%, сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС) 26 января со ссылкой на данные своего последнего соцопроса

Согласно декабрьскому опросу украинской службы «Рейтинг», за Зеленского тогда готовы были проголосовать 26,2% определившихся с выбором своего кандидата граждан.

«Если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года и в них принимали участие указанные в таблице кандидаты, относительно больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский — 13,4% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором», — говорится в сообщении.

Крушение «слуг». Почему обвалились рейтинги партии Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Петр Порошенко, которого поддержали бы 10,6% среди всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором.

На третьем месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (8% и 11,8%). На четвертом сопредседатель «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко (7,4% и 11%), на пятом — лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко (6% и 8,9%), на шестом глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук (5% и 7,5%).