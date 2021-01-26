По ее словам, такая форма аттестации пройдет в республике впервые — ранее школьники из ДНР сдавали экзамены в Ростовской области. Внедрение ЕГЭ на территории республики стало возможным благодаря взаимодействию с Министерством просвещения РФ.
Для проведения экзаменов в регионе учреждено 4 пункта, все они оборудованы камерами видеонаблюдения.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) был внедрен в России в 2009 году и по сей день остается единственной формой выпускного экзамена и одновременно является вступительным экзаменом в вуз.