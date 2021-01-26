Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) анонсировали проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) весной—летом 2021 года. Об этом 25 января сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки Любовь Волкову

Послесловие ко Дню учителя. Как рушится система среднего образования на Украине © РИА Новости, Дмитрий Виноградов | Перейти в фотобанк пройдет в республике впервые — ранее школьники из ДНР сдавали экзамены в Ростовской области. Внедрение ЕГЭ на территории республики стало возможным благодаря взаимодействию с Министерством просвещения РФ.

Для проведения экзаменов в регионе учреждено 4 пункта, все они оборудованы камерами видеонаблюдения.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) был внедрен в России в 2009 году и по сей день остается единственной формой выпускного экзамена и одновременно является вступительным экзаменом в вуз.