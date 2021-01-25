Приобретение российской вакцины будет означать поражение для части украинского политикума, который делает политическую карьеру на противостоянии с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник

Максим Степанов в интервью заявлял, что «Спутник V» на украинском рынке не появится «ни при каких обстоятельствах».

«Почему Украина не заказывает российскую вакцину? Потому что это означало бы политическое поражение для части того украинского политикума, который делает себе репутацию и делает свою политическую карьеру на противостоянии с Россией», — сказал эксперт.

Он также отметил, что это означало бы кризис части западных партнеров, которые, с одной стороны, не обеспечивают Украину вакцинами, а с другой стороны смотрят на распространение российской вакцины как на потерю авторитета в Украине.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.