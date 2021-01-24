Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал выход Украины из жесткого карантина и отметил стабилизацию ситуации с заболеваемостью. Об этом он написал на своей странице в Facebook 23 января

«Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Мы возвращаемся к тем ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года. Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью. Количество занятых койко-мест снизилось до менее чем 30%», — написал Шмыгаль.

Коронавирус положил экономику Украины на лопатки. Итоги 2020 года © AP, Efrem Lukatsky

За последние сутки на Украине коронавирусом заразились 3 915 человек. Всего число случаев заболевания возросло до 1 191 812.