«Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Мы возвращаемся к тем ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года. Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью. Количество занятых койко-мест снизилось до менее чем 30%», — написал Шмыгаль.
Он также отметил, что за последнее время было значительно увеличено количество коек с подведенным кислородом: с 11 тыс. в сентябре 2020 года до 55 тыс. в январе 2021 года. На эти цели регионам было выделено почти 1,5 млрд гривен.
За последние сутки на Украине коронавирусом заразились 3 915 человек. Всего число случаев заболевания возросло до 1 191 812.