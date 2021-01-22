У администрации Байдена нет мотивации добиваться смещения Зеленского с поста президента Украины, считает эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Алексей Попов: Байден может оказаться злопамятным в отношении Украины © sobityadnya.ru

«Конечно, он будет стараться находить с ней [администрацией Байдена] общий язык, и, исходя из того, что он лидер Украины и проводит прозападную политику, у администрации Байдена нет мотивации добиваться его смещения, как, например, смещения Януковича. Которого тоже не произошло бы, если бы он подписал Соглашение об ассоциации», — сказал Попов.

Он также отметил, что в «деле Байдена» Зеленский не стал играть за Трампа, так как от команды экс-президента поступали противоречивые сигналы. При этом, если бы позиция была однозначной, уверен эксперт, Зеленский бы подыграл.

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