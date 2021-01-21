Новый президент США Джо Байден еще может припомнить украинским политикам ситуацию с «делом своего сына Хантера», считает политолог Алексей Попов

Об этом Попов, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии, рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Алексей, на ваш взгляд, сумеет ли Зеленский найти общий язык с администрацией Байдена? Насколько он приемлем для США?

— К Зеленскому относятся настороженно потому, что он появился неожиданно. Он не получал американской подготовки, как, скажем, Вакарчук.

Конечно, он будет стараться находить с ней общий язык, и, исходя из того, что он лидер Украины и проводит прозападную политику, у администрации Байдена нет мотивации добиваться его смещения, как, например, смещения Януковича. Которого тоже не произошло бы, если бы он подписал Соглашение об ассоциации.

Первые шаги администрации Байдена на Украине: контроль под видом борьбы с коррупцией © пресс-служба НАБУ Волкера, то мы видим, что переговоры с Джулиани, а потом с Волкером вел Ермак. И что Зеленский не стал играть за Трампа в этой истории, потому что сигналы от членов команды Трампа были противоречивыми. Если бы там была однозначная позиция, то он стал бы подыгрывать.

Но с другой стороны, если он будет таким злопамятным, он должен с настороженностью относиться и к Порошенко. Потому что Украинагейт начал активно раскручиваться со свидетельств прокурора Кулика, затем с интервью Луценко, потом Луценко отыграл назад. Но отыграл назад он уже после выборов президентских, а всё это началось между двумя турами. Это выглядело как попытка Порошенко показать себя полезным Трампу. Это должно было бы вызвать настороженность Байдена.

Но я думаю, что мстительность по таким вопросам может быть лично присуща Байдену, но в самом Госдепе, в посольстве — не думаю, что эти вещи будут настолько раздувать. Если Байден будет что-то требовать, то будут это выполнять, но настолько ворошить прошлое и делать его приоритетом в отношении нынешней киевской администрации, равно как и к бывшей, я думаю, там не будут. Это будет скорее вспомогательный фактор при более серьезных обстоятельствах.

- Ходили слухи, что на Украине хотят сменить премьера, может, американцы захотят поставить кого-то более понятного? Например, из условных «бывших» — Яценюка, Гройсмана?

— Ну, Яценюк-то американцев точно устраивает, но он не устраивает украинский народ. Его приход во власть будет опровержением идеологии команды Зеленского, что, вот, приходят новые люди строить новую страну. Одно дело, когда в Одессе возвышается Гриневецкий, который не имеет такого общественного негатива, другое дело, когда Яценюк.

Шмыгаль отпущения. Премьера принесут в жертву Зеленскому © Facebook, Денис Шмигаль Гройсману такого негатива нет. Но Зеленскому же не нужен премьер как конкурент.

Американцам нужна политика, а не личности. Главная характеристика Шмыгаля — непонятность, он просто достаточно серая фигура.

- По-прежнему большое политическое влияние в Украине сохраняет Игорь Коломойский. Но у него серьёзные проблемы с США. Какое будущее, на ваш взгляд, ждёт олигарха?

— По Коломойскому, вполне возможно, будет наращиваться давление.

Реальная проблема не в Коломойском, реальная проблема в том, что Коломойский — это удобная фигура, чтобы использовать тот негатив, который с ним связан, чтобы продвигать идею деолигархизации.

Эта идея интересна любой американской администрации: как изъять излишки с точки зрения активов у олигархов, чтобы они не имели монопольного, по их мнению, положения в тех или иных областях. Но кому перейдут эти излишки? Транснациональным корпорациям.

Реальной проблемой Украины является ведущий в тупик политический и экономический курс, а чтобы об этом не думали, американцы должны выдвигать на передний план другие проблемы. Например, коррупцию и олигархию.