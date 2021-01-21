Министерство иностранных дел Украины 20 января на своем сайте негативно высказалось по поводу решения представителей Луганской и Донецкой Народных Республик передать Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц

Кравчук пожаловался, что Киев уже месяц ждет списки на обмен пленными от ЛДНР © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк Виктор Медведчук.

«Решение передать не Украине, а частному лицу Виктору Медведчуку группу украинских граждан, которые длительное время удерживались в Донецкой и Луганской областях, грубо и откровенно нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов», — отметили в ведомстве.

По мнению украинского министерства, данный шаг является ударом по «нормандскому формату» и контактной группе.

Ранее представители ЛНР и ДНР заявили о намерении передать в одностороннем порядке Киеву группу удерживаемых лиц. Посредником в этом процессе был выбран Медведчук. Как отметила уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова, передача Киеву удерживаемых лиц должна произойти в ближайшее время.