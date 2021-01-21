Ведомству не понравилось, что посредником в данном процессе является глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
«Решение передать не Украине, а частному лицу Виктору Медведчуку группу украинских граждан, которые длительное время удерживались в Донецкой и Луганской областях, грубо и откровенно нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов», — отметили в ведомстве.
По мнению украинского министерства, данный шаг является ударом по «нормандскому формату» и контактной группе.
Ранее представители ЛНР и ДНР заявили о намерении передать в одностороннем порядке Киеву группу удерживаемых лиц. Посредником в этом процессе был выбран Медведчук. Как отметила уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова, передача Киеву удерживаемых лиц должна произойти в ближайшее время.