В интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев сказал, что после прихода к власти в США Джо Байдена дестабилизация ситуации может произойти в Белоруссии, Казахстане, Польше, Венгрии, Приднестровье и на Украине

По словам эксперта, очень уязвимое место — это Белоруссия, однако там вряд ли стоит ждать каких-то перемен, поскольку и глава государства Александр Лукашенко проводит жёсткий курс, и влияние России в Белоруссии очень велико. Байден придет – беду приведет: чем новая администрация США грозит постсоветскому пространству © REUTERS, Kevin Lamarque

«Я не исключаю, что и на Украине может что-то произойти, всё-таки Зеленский — это не клиентэлла Виктории Нуланд. Чёрт его знает, что она захочет, может, она захочет обратно Порошенко привести к власти или того самого Яценюка, как она в своё время хотела. Украина — слабое государственное образование, там слабая власть, и организовать там что-нибудь такое можно, если, допустим, Зеленский окажется не очень лояльным в каких-то вопросах», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев.

Он также допустил, что интерес Вашингтона будет прикован к Казахстану в связи с желанием оторвать его и от России, и от Китая. Кроме того, перемены могут произойти в Польше, но в более демократической форме, а также конфликт может разгореться в Приднестровьем, особенно если что-то произойдёт на Украине.

«Я думаю, Венгрия сейчас находится под наибольшим ударом, потому что Венгрия — это притча во языцех для всех так называемых глобалистов в Центральной Европе, о ком они говорят в первую очередь, так это не о Путине, а об Орбане. И в этом смысле для Байдена будет приоритетом №1 сменить власть в Будапеште. На это будет сделана большая ставка», — заявил Межуев.