Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему спортсмены порой тяжелее болеют коронавирусом. Об этом он рассказал в своих соцсетях 19 января

ВОЗ заявила о рекордном росте смертности от COVID-19 © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Обратите внимание, что если в самом зале, где стоят тренажеры, еще достаточно часто бывает свежий воздух, то во всяких раздевалках этого свежего воздуха в принципе найти невозможно. Вероятность встретиться с вирусом очень высокая. Виноват не спорт или физкультура, виновато то, как вы этим занимаетесь», — заявил Комаровский.

Он уверен, что в этой ситуации необходимо искать пути выхода: или идти к руководству клуба и требовать привести все помещения к нормативам, или отдать предпочтение занятиям на улице.

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Еще один фактор риска для физически развитых людей — сильный иммунитет. Если он работает слишком активно, появляется риск того, что вещества, борющиеся с вирусом, повредят и собственные клетки, объяснил доктор.

Ранее Комаровский рассказал, что COVID-19 влияет на психику человека. По разным оценкам, около трети пациентов с тяжелым коронавирусом предпринимают попытки суицида. И тут, по мнению врача, виной не только влияние вируса на мозг, но и активно нагнетающее страх информационное поле.