Среднеазиатские республики не хотят становиться площадкой, на которой США и Китай будут устраивать ристалище. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

Яков Кедми: Байден и Трамп — только симптомы системного кризиса в США © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher

«Их любовницы, жены, семьи, их тупые дети, которые учатся в оксфордах, — это главный рубеж, который позволяет нивелировать общую интеллектуальную отсталость американского управленческого класса в отношении Центральной Азии. Когда держат за интересное место, то не очень важно, какой дурак занимает пост главного посла в Бишкеке. Недостатки административно-организационные нивелируют общей зависимостью», — считает эксперт.

Не меньше зависимость среднеазиатских государств и от Китая, который весь регион «посадил» на свои деньги.

Поэтому ссориться ни с Китаем, ни с США республики Центральной Азии не хотят, так как обе страны будут требовать отчетности, строгой финансовой дисциплины, а для вороватых среднеазиатских элит, которые 30 лет реализовывали многовекторность, — это смерть.

Полностью интервью можно прочитать здесь.