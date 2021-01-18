«На 20:00 (21:00 мск — ред.) явка в этих городах: Бровары — 43,02%, Новгород-Северский — 41,48%, Борисполь — 30,15%», — говорится в сообщении.
По данным полиции Киевской области, выборы в Броварах и Борисполе прошли без грубых нарушений: в ходе голосования было зафиксировано 82 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства, по результатам которых составлено 34 административных протокола.
В октябре 2020 года у мэра Новгород-Северского Олега Бондаренко, который возглавлял город пять лет и переизбрался на второй срок, диагностировали COVID-19 и двустороннюю пневмонию. У него было поражено 80% легких. Мэра госпитализировали в тяжелом состоянии: он был на кислородной терапии, однако врачи не смогли его спасти.
После победы на выборах мэра Борисполя скончался Анатолий Федорчук (еще до официального объявления итогов голосования), который руководил городом с 2006 года. У него также диагностировали COVID-19.
В Броварах городская ТИК назначила перевыборы из-за решения Киевского окружного административного суда, который признал не состоявшимися октябрьские выборы. Причиной стали нарушения процедуры тайного голосования, равного избирательного права и грубые ошибки в бюллетенях.