Явка на избирательных участках городов Борисполь и Бровары Киевской области и Новгород-Северского Черниговской области, где проходили повторные выборы мэров и депутатов местных советов, составила от 30% до 43%. Об этом ЦИК Украины сообщил на своей странице в Facebook 17 января

В двух «обезглавленных» из-за COVID-19 городах Украины начались перевыборы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По данным полиции Киевской области, выборы в Броварах и Борисполе прошли без грубых нарушений: в ходе голосования было зафиксировано 82 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства, по результатам которых составлено 34 административных протокола.

В октябре 2020 года у мэра Новгород-Северского Олега Бондаренко, который возглавлял город пять лет и переизбрался на второй срок, диагностировали COVID-19 и двустороннюю пневмонию. У него было поражено 80% легких. Мэра госпитализировали в тяжелом состоянии: он был на кислородной терапии, однако врачи не смогли его спасти.

После победы на выборах мэра Борисполя скончался Анатолий Федорчук (еще до официального объявления итогов голосования), который руководил городом с 2006 года. У него также диагностировали COVID-19.

В Броварах городская ТИК назначила перевыборы из-за решения Киевского окружного административного суда, который признал не состоявшимися октябрьские выборы. Причиной стали нарушения процедуры тайного голосования, равного избирательного права и грубые ошибки в бюллетенях.