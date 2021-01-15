Премьер Украины Денис Шмыгаль порекомендовал украинцам покупать газ на год летом, когда цены будут традиционно снижены. Об этом 15 января он заявил в эфире телеканала «1+1»

По его словам, очень много граждан Украины подписали контракты на покупку газа в сентябре-октябре по 4,7 гривны (около 11 рублей) в год.

«Я уверен, что весной, летом цена на газ традиционно будет падать. Государственная компания НАК «Нафтогаз», другие поставщики посчитают цену своих годовых продуктов, предложат украинцам эту цену, она будет, конечно, сопоставлена с ценами на бирже… Моя оценка, что цена весной и летом пойдет вниз», — сказал Шмыгаль.

«Нафтогаз» в 2020-м: схемы, убытки, уход от налогов. И рост цен на газ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

С конца прошлой недели люди начали выходить на протесты в Львове, Одессе, Хусте, Кропивницком, а также Ивано-Франковске, Полтаве, Прилуках, Мелитополе, Херсоне и Виннице. Протестующие заявили о готовности ехать на бессрочную акцию в столицу.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский распорядился снизить тарифы на газ для населения в условиях пандемии коронавируса. По данным Кабмина, газ будут по 6,99 грн (около 18 рублей) за кубометр на период карантина или до конца отопительного сезона. Однако даже после заявления президента люди продолжили митинги, в частности, в Ужгороде и на Майдане в Киеве.