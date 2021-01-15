Привлечение к участию в «нормандском формате» США, Канады и Великобритании не будет способствовать урегулированию в Донбассе и, напротив, может спровоцировать новые конфликты. Об этом украинский политик Олег Царев сказал в интервью изданию Украина.ру

Ничего нового: Резников раскрыл требования Украины по Донбассу © Y27 / wikimedia.org Алексей Резников заявил о необходимости привлечь к «нормандскому формату» США, Канаду и Великобританию.

«Понятно, что это не поиск выхода. Наоборот, это поиск предлогов для невыполнения соглашения. Вряд ли Штаты и Британия продемонстрируют новые подходы к замирению сторон и прекращению конфликта в Донбассе. Действия этих стран были всегда направлены на то, чтобы разжечь какую-то войну на границах России, а не затушить старую», — заявил Царев.

По его словам, надо быть готовым к тому, что и Великобритания будет разжигать войну на Донбассе руками Турции, и США будут действовать в этом направлении.

На днях советники лидеров стран «нормандской четверки» провели очередную встречу в Берлине. Принявший в ней участие замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что похвастаться нечем — речи о прорыве в решении вопроса урегулирования в Донбассе не идет.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.