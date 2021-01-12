Житель украинского города Тернополя не смог приобрести антисептик в супермаркете из-за карантинных ограничений, передает 12 января znaj.ua

Аферисты из Днепра продали несуществующий антисептик на сотни тысяч гривен © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам премьер-министра Украины Максима Степанова, у населения якобы было предостаточно времени на то, чтобы сделать это заранее. Министр добавил, что онлайн человек все еще может купить носки и футболки, и отметил, что ему тоже не нравятся карантинные ограничения.

По состоянию на 12 января всего от коронавируса за время пандемии скончались более 20 тысяч человек.