После введения локдауна в стране до 24 января украинцы столкнулись с проблемой: они не могут приобрести в супермаркетах непродовольственные товары, вроде носков, шампуней и, как оказалось, даже антисептиков.
По словам премьер-министра Украины Максима Степанова, у населения якобы было предостаточно времени на то, чтобы сделать это заранее. Министр добавил, что онлайн человек все еще может купить носки и футболки, и отметил, что ему тоже не нравятся карантинные ограничения.
По состоянию на 12 января всего от коронавируса за время пандемии скончались более 20 тысяч человек.