«Я обращаюсь в Генеральную прокуратуру и Главное следственное управление Национальной полиции с требованием немедленно возбудить уголовные дела в отношении всех причастных лиц к нелегальному ввозу и распространению вакцины из Израиля. Сейчас пытаются перекрутить и выставить ввезённые препараты не вакциной, а безобидным физраствором, превратив страшное преступление в безобидное мошенничество», — написал парламентарий.
Он также назвал происходящее беспрецедентным случаем причастности власти к нелегальным поставкам и распространению вакцин, обвинив ее в попытках «скрыть свой позор».
«Они это делают, чтоб спасти свои жизни в то время, когда они буквально обрекают тысячи людей на смерть, заставляя ждать неизвестно чего и сколько. Как мы видим, сами же ждать они не собираются. Как парламентарий буду требовать создания временной следственной комиссии при Верховной Раде Украины. И у меня открытый вопрос к президенту Зеленскому: в какой ещё стране мира руководитель парламентского комитета по вопросам здравоохранения является дилером и контрабандистом?», — заявил Илья Кива, имея в виду слухи о том, что к нелегальным поставкам вакцины в Украину имеет отношение глава комитета Рады по здравоохранению «слуга народа» Радуцкий.
К посту он прикрепил тексты своих обращений к правоохранителям.
На днях глава редакционного совета портала «Обозреватель» Михаил Бродский заверил, что украинские чиновники стали тайно покупать американскую вакцину Pfizer и распространять препарат в узких кругах. По словам журналиста, прививка, которая состоит из двух инъекций, стоит $2,5 тысячи.