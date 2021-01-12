Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Илья Кива 12 января в своем Facebook сообщил, что направил обращения к генрокурору Украины Ирине Венедиктовой и начальнику Главного следственного управления Нацполиции Максиму Цуцкиридзе с требованием возбудить дело о подпольной вакцинации вип-персон от коронавируса

На Украине проверят российскую вакцину от COVID-19 - Степанов © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Он также назвал происходящее беспрецедентным случаем причастности власти к нелегальным поставкам и распространению вакцин, обвинив ее в попытках «скрыть свой позор».

«Они это делают, чтоб спасти свои жизни в то время, когда они буквально обрекают тысячи людей на смерть, заставляя ждать неизвестно чего и сколько. Как мы видим, сами же ждать они не собираются. Как парламентарий буду требовать создания временной следственной комиссии при Верховной Раде Украины. И у меня открытый вопрос к президенту Зеленскому: в какой ещё стране мира руководитель парламентского комитета по вопросам здравоохранения является дилером и контрабандистом?», — заявил Илья Кива, имея в виду слухи о том, что к нелегальным поставкам вакцины в Украину имеет отношение глава комитета Рады по здравоохранению «слуга народа» Радуцкий.

К посту он прикрепил тексты своих обращений к правоохранителям.

На днях глава редакционного совета портала «Обозреватель» Михаил Бродский заверил, что украинские чиновники стали тайно покупать американскую вакцину Pfizer и распространять препарат в узких кругах. По словам журналиста, прививка, которая состоит из двух инъекций, стоит $2,5 тысячи.