Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов возобновить диалог с украинским лидером Владимиром Зеленским. Такое заявление глава белорусского государства сделал в эфире программы «Действующие лица» на телеканале «Россия 1» 10 января

Безпалько объяснил, что общего у Лукашенко и Зеленского © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

По словам Лукашенко, контакты между Белоруссией и Украиной фактически сведены к минимуму.

«Застыли пока, на этом этапе мы не имеем контактов никаких, кроме посольств», — уточнил он.

По мнению белорусского лидера, инициатива по возобновлению отношений должна исходить от Украины. При этом Лукашенко допустил, что при встрече сможет ответить на вопросы Зеленского.

«Я бы отвечал, и может быть, какой-то разговор бы завязался», — сказал глава государства.