Отношения между Минском и Киевом ухудшились после начала протестов в Белоруссии. Местная оппозиция при поддержке Запада не признала победу Лукашенко на выборах президента, после чего в стране начались акции протеста. В это же время Верховная Рада Украины приняла заявление о непризнании президентских выборах в соседней республике.
По словам Лукашенко, контакты между Белоруссией и Украиной фактически сведены к минимуму.
«Застыли пока, на этом этапе мы не имеем контактов никаких, кроме посольств», — уточнил он.
По мнению белорусского лидера, инициатива по возобновлению отношений должна исходить от Украины. При этом Лукашенко допустил, что при встрече сможет ответить на вопросы Зеленского.
«Я бы отвечал, и может быть, какой-то разговор бы завязался», — сказал глава государства.