«Если корректно высказываться, то украинский шоу-бизнес сейчас в заднице. Если быть более точным, то украинский шоу-бизнес — в глубокой заднице», — цитирует продюсера Telegram-канал Украина.ру.
По его словам, по этой причине «очень многие артисты, которые почему-то решили, что они могут зарабатывать деньги на шоу-бизнесе, хотя к нему не имеют никакого отношения, сейчас задумались, как жить дальше».
По его словам, таких деятелей никто не приглашает даже на мелкие корпоративы, с которых они жили — «доходов нету, а жить надо».
Бебешко заявил, что знает людей, которые вынуждены подрабатывать, или вообще сменить профессию.
Некоторые его знакомые из шоу-бизнеса уже перешли работать в такси или службу доставки, рассказал продюсер, при этом не стал называть конкретные фамилии.