Многие представители шоу-бизнеса вынуждены зарабатывать на жизнь несвойственным себе образом, рассказал украинский продюсер Владимир Бебешко

«Если корректно высказываться, то украинский шоу-бизнес сейчас в заднице. Если быть более точным, то украинский шоу-бизнес — в глубокой заднице», — цитирует продюсера Telegram-канал Украина.ру.

«Прыжки из желчи в кислоту»: суровый год украинского шоу-бизнеса © Instagram.com | Instagram.com | Перейти в фотобанк

По его словам, таких деятелей никто не приглашает даже на мелкие корпоративы, с которых они жили — «доходов нету, а жить надо».

Бебешко заявил, что знает людей, которые вынуждены подрабатывать, или вообще сменить профессию.

Некоторые его знакомые из шоу-бизнеса уже перешли работать в такси или службу доставки, рассказал продюсер, при этом не стал называть конкретные фамилии.