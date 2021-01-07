«8 997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 января 2021 года. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников», — написал Степанов.
Кроме того, за 6 января было госпитализировано 2567 человек. Скончалось от осложнений инфекции 148 заболевших, выздоровели 11 316 человек. За сутки проведено 54 438 тестов.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.
При этом 6 января сообщалось о 6911 случаях заболевания, а 5-го выявили 5334 случая коронавируса.
С 8 по 24 января на Украине, согласно решению Кабмина, должен быть введен локдаун. Две недели будут закрыты непродовольственные магазины и развлекательные центры. Под запрет попадут массовые мероприятия, а школьники проведут это время на каникулах.