За последние сутки в стране выявлено около 9 тысяч зараженных коронавирусом, что на 2 тысячи больше, чем в предыдущий день. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook 7 января

«8 997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 января 2021 года. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников», — написал Степанов.

Кроме того, за 6 января было госпитализировано 2567 человек. Скончалось от осложнений инфекции 148 заболевших, выздоровели 11 316 человек. За сутки проведено 54 438 тестов.

Лукашенко назвал коронавирус «наказанием Господа» © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

При этом 6 января сообщалось о 6911 случаях заболевания, а 5-го выявили 5334 случая коронавируса.

С 8 по 24 января на Украине, согласно решению Кабмина, должен быть введен локдаун. Две недели будут закрыты непродовольственные магазины и развлекательные центры. Под запрет попадут массовые мероприятия, а школьники проведут это время на каникулах.