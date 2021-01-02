В центре Львова в новогоднюю ночь агрессивный пьяный мужчина в шапке Деда Мороза открыл стрельбу и был задержан. Об этом сообщили на странице в Facebook пресс-службы патрульной полиции Львовской области 1 января

По данным правоохранителей, полицейские услышали стрельбу, выходя около полвторого ночи из ночного магазина на проспекте Шевченко. Они увидели мужчину с травматическим пистолетом пистолет Форт-17Р.

Мужчина вел себя агрессивно и находился в состоянии опьянения. Его задержали, на место вызвали следственно-оперативную группу Галицкого отдела полиции.

«У 37-летнего жителя другой области обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль Форт 17Р, а также два магазина, в котором находились 16 патронов, а также, еще 6 в стволе пистолета и патрон в патроннике», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пьяный губернатор Сумской области предал Зеленского и стрелял из пистолета в ресторане © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

На агрессивного «Деда Мороза» составили протокол по ст. 174 (стрельба из устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными за своими свойствами метательными снарядами несмертельного действия в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах) Кодекса об административных правонарушениях. Оружие изъяли до решения суда.