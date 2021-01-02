По данным правоохранителей, полицейские услышали стрельбу, выходя около полвторого ночи из ночного магазина на проспекте Шевченко. Они увидели мужчину с травматическим пистолетом пистолет Форт-17Р.
Мужчина вел себя агрессивно и находился в состоянии опьянения. Его задержали, на место вызвали следственно-оперативную группу Галицкого отдела полиции.
«У 37-летнего жителя другой области обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль Форт 17Р, а также два магазина, в котором находились 16 патронов, а также, еще 6 в стволе пистолета и патрон в патроннике», — говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно снимкам с места происшествия, мужчина был в голубом новогоднем колпаке.
На агрессивного «Деда Мороза» составили протокол по ст. 174 (стрельба из устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными за своими свойствами метательными снарядами несмертельного действия в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах) Кодекса об административных правонарушениях. Оружие изъяли до решения суда.