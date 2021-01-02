В факельном шествии в Киеве, посвященном дню рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, участвовал один из руководителей украинского офиса международной аудиторской компании KPMG Алексей Янковский. Об этом сообщил в Facebook 2 января директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский

«С факелом в руке, под красно-черными знаменами организации, осуществившей массовое убийство десятков тысяч поляков, шел партнер международной аудиторской компании KPMG Ukraine. Безусловно, участие одного из руководителей украинского офиса крупной международной компании в националистическом марше — это скандал! Но, кстати, уже не первый с KPMG в Украине», — написал Долинский.

Пособник нацистов Бандера портит имидж Украине и Зеленскому. Что обсуждают соцсети 24 января © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк Наталья Макуховська в Facebook опубликовала антисемитский пост. По его словам, тогда ее пожурили, но оставили на работе, а компания заявила, что она против антисемитизма и любой дискриминации.

KPMG — одна из крупнейших в мире сетей, оказывающих услуги в сфере аудита и бизнес-консультирования, входит в "большую четверку" аудиторских компаний наряду с Deloitte, Ernst & Young и PwC.

Согласно сайту компании KPMG, Янковский — партнер компании на Украине, руководитель практики по оказанию консультационных услуг в сфере ИТ и кибербезопасности. На его странице в соцсети опубликованы фото с шествия.

Долинский подчеркнул, что руководство компании должно провести серьезное расследование в отношении украинского филиала и сделать соответствующие выводы.