«С факелом в руке, под красно-черными знаменами организации, осуществившей массовое убийство десятков тысяч поляков, шел партнер международной аудиторской компании KPMG Ukraine. Безусловно, участие одного из руководителей украинского офиса крупной международной компании в националистическом марше — это скандал! Но, кстати, уже не первый с KPMG в Украине», — написал Долинский.
Долинский напомнил, что несколько месяцев назад сотрудница KPMG Ukraine во Львове Наталья Макуховська в Facebook опубликовала антисемитский пост. По его словам, тогда ее пожурили, но оставили на работе, а компания заявила, что она против антисемитизма и любой дискриминации.
KPMG — одна из крупнейших в мире сетей, оказывающих услуги в сфере аудита и бизнес-консультирования, входит в "большую четверку" аудиторских компаний наряду с Deloitte, Ernst & Young и PwC.
Согласно сайту компании KPMG, Янковский — партнер компании на Украине, руководитель практики по оказанию консультационных услуг в сфере ИТ и кибербезопасности. На его странице в соцсети опубликованы фото с шествия.
Долинский подчеркнул, что руководство компании должно провести серьезное расследование в отношении украинского филиала и сделать соответствующие выводы.