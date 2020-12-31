Параллельно с формированием нижней палаты парламента Казахстана будет объявлено об окончательном транзите власти экс-президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом казахстанский политолог Талгат Мамырайымов сказал в интервью изданию Украина.ру

Назарбаев объяснил, почему Казахстану не хватает демократии © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк Дарига Назарбаева.

«Когда будет сформирована нижняя палата парламента, будет объявлено параллельно, что парламент теперь будет формировать правительство… Спикер мажилиса станет более авторитетным политическим чиновником, чем сейчас, как и премьер-министр», — сказал Мамырайымов.

Соответственно, по его словам, спикером станет, например, Дарига Назарбаева, а премьер-министром — другой родственник экс-президента, и вся полнота верховной власти будет в их руках.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.