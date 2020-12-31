Десятого января 2021 года в Казахстане состоятся выборы в мажилис парламента, в которых планирует принять участие дочь Назарбаева Дарига Назарбаева.
«Когда будет сформирована нижняя палата парламента, будет объявлено параллельно, что парламент теперь будет формировать правительство… Спикер мажилиса станет более авторитетным политическим чиновником, чем сейчас, как и премьер-министр», — сказал Мамырайымов.
Соответственно, по его словам, спикером станет, например, Дарига Назарбаева, а премьер-министром — другой родственник экс-президента, и вся полнота верховной власти будет в их руках.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.