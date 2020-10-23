Дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко Виталина опубликовала снимки с тренировки в спортзале, на которых предстала практически обнаженной. Фото она выложила у себя в Facebook 22 октября

Дочь Брежневой продемонстрировала «наследство», не надев бюстгальтер © sonyaxkiperman Виталина Ющенко показала подписчикам подборку своих фотографий, сделанных в спортзале, где она в коротких шортах, бюстгальтере и жемчужных бусах.

«Время спорта», — сопроводила Ющенко свою публикацию.

Подписчики похвалили старания девушки и ее фигуру, но кто-то обратил внимание и на странный для фитнеса предмет одежды.

«У Вас бусы какой-то амулет? Не расстаетесь с ними?», — спросила одна из пользовательниц сети.

На что дочь президента ответила, что это подарок папы.

Виталина Ющенко — старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко от первого брака со Светланой Колесник, учительницей украинского языка и литературы. Сейчас Виталине 40 лет.