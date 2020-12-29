В 2020 году, несмотря на пандемию, ДНР накопила силы и возможности и подготовила плацдарм для позитивных политических перемен и экономического роста. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сказал в интервью изданию Украина.ру

Пушилин рассказал, как планирует вывести ДНР на уровень РФ по экономическим показателям © пресс-служба главы ДНР

По словам главы республики, в 2020 году в политической сфере появились предпосылки для улучшения ситуации. Так, неординарным событием стало выступление министра иностранных дел ДНР Натальи Никоноровой на площадке СБ ООН.

Пушилин подчеркнул, что благодаря политической поддержке РФ Донецк смог представить свою позицию на уровне ООН и показать политикам разных стран несостоятельность Украины в минском процессе. Также важным событием этого года политик назвал появление доктрины «Русский Донбасс».

Что касается экономической и социальной сфер, то в этом году в ДНР была выполнена программа восстановления и развития, и на 2021 год запланированы еще более значительные объемы преобразований. Также, по словам Пушилина, ведется работа над созданием условий для развития промышленных предприятий.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.