Украина до 2024 года внесет изменения в учебники для достижения гендерного равенства в рамках международной инициативы равных прав и возможностей для всех «Партнерство Биарриц». Об этом 27 декабря сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет изданию «Страна»

Гендерное равенство в украинском МВД. Кто охраняет покой украинцев © МВД Украины

«Этот процесс уже стартовал. Учебники уже переделывают с учетом гендерного равенства. Не только мама может раму мыть. Мы уже работаем над изданием новых учебников, есть план реализации. План мероприятий по реализации обязательств правительства Украины, взятых в рамках международной инициативы "Партнерство Биарриц" по утверждению гендерного равенства принят с 2021 до 2024 года», — сказал Шкарлет.

По его словам, «папу» и «маму» в «родителя 1» и «родителя 2» переименовывать не будут.

«Пока я такого не видел. "Партнерство Биарицц" курируется офисом первой леди Украины Елены Зеленской, народными депутатами и так далее. Нам не ставили задач по поводу "родителя 1" и "родителя 2", по поводу однополых браков. В этом соглашении речь идет о гендерных ролях», — отметил министр.

В феврале прошлый министр образования и науки Украины Анна Новосад жаловалась на стабильно низкое качество украинских учебников. В пример она привела обнаруженный в учебнике по всемирной истории за 10 класс фотоколлаж исторической фотографии с современным американским актером Киану Ривзом вместо оригинальной иллюстрации. По словам министра, над вопросом, как изменить эту ситуацию, «бился не один министр».